Поляки почали гірше ставитися до українців: результати нового опитування

Поляки активно підтримують українців від початку повномасштабного вторгнення окупантів. Однак наразі ставлення поляків до біженців дещо змінилося. Готовність поляків допомагати українцям скоротилася на 20%.

Видання ukrayina.pl. з’ясовувало, що впливає на ставлення поляків до біженців з України.

За даними опитування дослідницької групи Openfield від 14 лютого 2023 року зараз лише 67% опитаних поляків готові й надалі приймати біженців з України та всіляко їм допомагати. В березні 2022 року, тобто за кілька тижнів після повномасштабного вторгнення підтримувати Україну були готові аж 88% поляків.

Протягом року кількість поляків. готових допомагати нашим співгромадянам знижувалася. Загалом за рік було проведено п’ять опитувань. В травні допомагати були готові 79% українців. в жовтні — 71%, а зараз лише 67%.

А от кількість опитаних, які хотіли б, щоб українці залишилися в Польщі після перемоги України, знизилась з 41,7% до 40,5%. Поляки вважають, що саме через біженців сталося чимало змін в їхньому житті.

Польська держава надає біженцям з України більше пільг, ніж власним громадянам. Така позиція в 60,4% опитаних поляків, в жовтні таких було лише 55,7%.

Зросла вартість комунальних послуг. Так вважає 56% опитаних.

Значно зросла вартість оренди житла. Така позиція в 49,3% опитаних.

Зменшилася кількість пропозицій роботи. Цей пункт обрало 47,6% опитаних поляків.

Також поляки втратили віру в можливість України зупинити російське вторгнення. Лише 37,5% поляків вірять в повну перемогу нашої країни над ворогом, раніше це значення було 43,2%. Водночас аж 63% поляків не згодні, що польські військові брати безпосередню участь у війні в України. Найбільше поляки бояться ризику початку бойових дій на своїй території.

Загалом Польща є однією з країн, яка найактивніше допомагає біженцям з України. Попри те, що зараз скорочуються деякі пільги, а проживання стане переважно платним, Польща зробила дуже багато для наших людей, які були змушені тікати з перших днів війни.