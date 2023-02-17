Українцям в Польщі роздадуть по 500 злотих: хто отримає та на яких умовах

Українцям в Польщі, які прибули до країни після початку повномасштабної війни роздадуть ваучери на суму 500 злотих.

Це стосується громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року. Ваучери на суму видадуть від Польського Червоного Хреста.

Таку інформацію повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Однак ваучер на 500 злотих зможуть отримати не всі без винятку українці. Ваучери від Червоного Хреста зможуть отримати одразу п’ять категорій осіб, а саме:

особи, які мають свідоцтво про непрацездатність;

жінки, яким виповнилося 60 років або чоловіки, яким більш як 65 років;

вагітні жінки, але лише при умові надання відповідної довідки від лікаря;

особи, які виховують дитину віком до одного року;

особи, які самостійно виховують три або більше дитини.

Видавати ваучери будуть в відділеннях Червоного Хреста. Можна відвідати будь-яке найближче відділення. Однак є ще одна умова. Сертифікати на 500 злотих видаватимуть лише тим особами, які раніше не отримувати фінансову допомогу від Червоного Хреста або допомогу від Організації об’єднаних націй чи інших неурядових організацій.

Ваучер можна буде витратити на харчові продукти, засоби гігієни чи побутові речі.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни близько двох мільйонів українців знайшли прихисток в Польщі. Наразі країна працює над скороченням допомоги українцям. Таким чином з наших співгромадян вимагатимуть плату за проживання. Якщо раніше українці проживали в соціальних прихистках безплатно, то тепер доведеться платити більшу частину коштів. Однак таке нововведення вводиться поступово. До того ж в Польщі діє безліч програм з підтримки українців, які були змушені тікати від війни. Це і допомога для покупки товарів гігієни, допомога для покупки одягу та інші види фінансової та матеріальної підтримки, які можна отримати після прибуття до Польщі.