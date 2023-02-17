Виплати зростуть на 20%: які категорії українських пенсіонерів отримають найбільшу надбавку

Індексація пенсійних виплат, яка ймовірно пройде в березні, торкнеться приблизно десяти мільйонів громадян.

В березні 2023 року уряд планує проведення індексацій пенсійних виплат на 20%. Ця індексація торкнеться всіх категорій пенсіонерів які згідно з законом про загальнобов’язкове державне пенсійне страхування. Про це 17 лютого в ході засідання Кабінету міністрів повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, індексацій пенсій у 2023 році буде проведена за дорученням президента України навіть попри те, що на цей рік планувалося заморозити всі індексації соціальних виплат.

Ця індексація торкнеться понад десять мільйонів громадян. Також в цьому році будуть збережені все пенсійні програми по віку. Таким чином громадяни, яким виповнилося 70 років можуть розраховувати на надбавку за вік. Таким чином українців старше 80 років можуть розраховувати на додаткові 500 гривень щомісячна, особи у віці від 75 до 80 років — 400 гривень, а ті, кому від 70 до 75 років — близько 300 гривень.

Також Шмигаль зазначив, що за 2022 рік на пенсії було витрачено 575 мільярдів гривень з державного бюджету, це на 12,5% більше ніж роком раніше. Станом на 2023 рік з 800 мільярдів гривень, направлених на соціальні виплати на пенсійне забезпечення українців закладено близько 700 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що від початку минулого року середня пенсія в Україні зросла на 15,8%. Однак реальна ситуація виглядає не так оптимістично. Адже повномасштабне вторгнення російських окупантів призвело до стрімкого зростання рівня інфляції. Тож насправді купівельна спроможність пенсіонерів знизилася на 8,5% в гривневому еквіваленті та на 13,6% в доларовому еквіваленті.

Тож підвищення пенсій на 20%, яке заплановане на березень цього року допоможе дещо покращити фінансове становище українських пенсіонерів, які опинилися в скрутному становищі через повномасштабну війну. Раніше планувалося дозволити меценатам фінансово підтримувати українських пенсіонерів, роблячи внески через Пенсійний фонд. Однак поки новин немає, ця ініціатива все ще знаходиться на етапі обговорення.