Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Сегодня, 8 июня, Луна находится в Деве. И это значит, что в этот критический день всем знакам зодиака придется бороться с обманом, враньем и ложными иллюзиями.





♈ Овен

Свобода воли поможет вам сегодня как никогда. Именно она станет рычагом для того, чтобы побороть все препятствия, которые попадутся Овнам на пути. Именно ваш выбор определяет ход вашей жизни. Но для этого придется зажмуриться и крепко вдавить педаль газа в пол. Иначе вы не сможете достичь того, что ранее казалось недосягаемым.

Космический совет: пора нажать на газ.

♉ Телец

Тельцы, вы не в безопасности. И вы это прекрасно знаете. Но стоит ли скрывать происходящее от остальных за маской железного спокойствия и паутиной слов? Ваша игра не так безупречна, как вам хотелось бы думать. Вместо того, чтобы продолжать обманывать всех вокруг, вам придется пойти на, казалось бы, отчаянный шаг. Расстаньтесь с внутренним желанием угодить всем людям и верните себе силу.

Космический совет: не скрывайте беспокойство за маской.

♊ Близнецы

Сейчас не время зацикливаться на том, к чему приведут ваши усилия. Настало время просто приступить к плодотворной работе и постоянно уделять время тем, кого вы любите. Результаты будут великолепными — в этом вы можете быть уверены. В ваших отношениях наступает период стабильности. Можно сказать, что ваш близкий человек буквально благословляет вас.

Космический совет: наступает стабильный период.

♋ Рак

Раки, ваши желания не соответствуют вашим намерениям. Есть повод серьезно задуматься. Но тем не менее, в случае принятия правильного решения, вам останется просто сесть за руль и устремиться за вашей истинной мечтой. Ваша цель в пределах досягаемости.

Космический совет: управляйте своей жизнью.

♌ Лев

Львы в этот день находятся на распутье: вы можете либо делать, что говорят, либо поступить так, как вам кажется правильным. Воспримите это как повод ненавязчиво отказаться от ожиданий других людей в отношении вашей жизни. Делая это, прислушивайтесь к тому, что шепчет ваше сердце, даже если руководство, которое вы получаете, не имеет логического смысла. Вы появились в этом мире не для того, чтобы беспокоиться о том, как и почему вы делаете те или иные вещи. Все встанет на свои места. Со временем.

Космический совет: слушайте только свое сердце.

♍ Дева

В вашей голове словно бы звучат два голоса. Один убеждает вас, что за закрытой дверью таится опасность, второй же призывает рискнуть и открыть ее. Читайте знаки и слушайте. Возможно, сегодня именно тот день, когда вам предоставится уникальный шанс найти что-то новое.

Космический совет: рискните.

♎ Весы

В нашей жизни наступает момент, когда мы можем использовать остальных и просто «плыть по течению», используя это в качестве предлога, чтобы не принимать сложных решений. Так не может продолжаться вечно. Не бойтесь кардинальных изменений, к которым вас призывают. Между границей и барьером колоссальная разница.

Космический совет: не бойтесь изменений.

♏ Скорпион

Детали мозаики складываются в единую картину. Вы больше не находитесь под властью паники и отказываетесь играть в чужие игры. Скорпионы, это тот момент, когда вы можете осознать свою принадлежность и место во Вселенной. Более того, вы больше не чувствуете необходимости сравнивать свое существование с жизнью других людей.

Космический совет: вы именно там, где должны быть.

♐ Стрелец

Хватит холода. Стрельцы, поддайтесь своим чувствам. Прикоснувшись к своему сердцу, вы сможете принимать решения, руководствуясь любовью, и открыть новые возможности, к которым у вас раньше не было пути.

Космический совет: любовь направляет вас.

♑ Козерог

Что сработает сегодня? Пора собрать паззл, который вы откладывали на дальнюю полку годами. Отпустите бремя, отягощающее вас, сдайтесь. Это приведет к такому результату, на который вы и не могли рассчитывать.

Космический совет: вас ждет настоящее чудо.

♒ Водолей

На этой неделе все в божественной силе Девы. Пора воспринимать все происходящее как игру. И вы получите свой заветный приз, главное – берегите силы, или вас могут обогнать перед самым финишем.

Космический совет: сохраняйте энергию.

♊ Рыбы

Рыбы, вы хотите, чтобы ваши желания исполнялись сразу же. Но стоит немного отступить. И Вселенная сразу же покажет вам, что она играет с вами в одной команде.

Космический совет: вселенная на вашей стороне.