Нумеролог розповів, коли Україна відвоює свої території: до літа окупантів і слід простине

Активні бойові дії в Україні завершаться вже навесні. До цього моменту ЗСУ виженуть ворога за кордони 1991 року. Натомість повернути всі території, захоплені окупантами з 24 лютого 2022 року українські війська зуміють ще до кінця січня. Влітку ж врешті почнуться мирні переговори, в яких диктувати свої умови буде саме Україна, а росії залишиться лише підкоритися.

Таку версію подій озвучив нумеролог Владислав Грицай. Він стверджує, що з травня до червня 2023 року Україна поверне останні із втрачених територій, зокрема частину Донбасу та Крим. Саме наприкінці весни, за словами нумеролога, ЗСУ розпочнуть деокупацію Криму. Проте до травня в Україні все ще періодично лунатимуть вибухи та залишатимуться поодинокі осередки бойових дій.

Також Грицай вважає, що на початку червня Україна та росія знову сядуть за стіл переговорів. Однак цього разу вже Україна диктуватиме ворогові свої умови, ба більше – вимагатиме їх негайного виконання.

Власне масштаби бойових дій до травня-червня суттєво зменшаться. Війна із повномасштабної перейде скоріше у фазу АТО. А ближче до дня незалежності росії 12 червня почнуться мирні переговори.

Насправді дата 12 червня стане також днем, що започаткує зміни в самій росії. Хоча визволитися з під гніту федерації деякі республіки спробують ще у січні. Зокрема Дагестан та Чечня цілком можуть збунтуватися ще до Нового року. І це доволі символічно, адже саме в цей час росія напала на Чечню.

Нумеролог впевнений, що до липня 2023 року росія буде вкрай ослабленою і деморалізованою. Тож вирішальну роль на переговорах відіграватимуть лише дії представників України. Завдяки своїй твердій позиції вони зуміють завершити війну з максимальним зиском для України та гарантувати собі повну недоторканність у майбутньому.