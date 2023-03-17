Будинок за 1000$ – це можливо: що пропонує за ці гроші український ринок нерухомості

Вартість нерухомості в Україні повсякчас зростає та з кожним роком всі більше віддаляється від реальних доходів населення. Та як виявилося придбати житло українці можуть навіть за 1000$. Причому йдеться не про маленьку квартирку на кількадесят квадратів, а про великий будинок. Хоча така нерухомість, незважаючи на дешевизну, має свої мінуси.

Дешеві будинки до 1000$ можна знайти переважно у селищах, значно віддалених від великих міст. Зазвичай у таких населених пунктах погано розвинена інфраструктура і щоб отримати елементарні послуги їх мешканцям доводиться кілька годин добиратися до найближчого міста на авто. Саме цим і пояснюється дешевизна такого житла.

Тим не менше оголошень про продаж недорогих будинків у сільській місцевості в мережі вистачає. Наприкладна одному з популярних порталів нерухомості нещодавно з’явилася пропозиція щодо будинка у Сумській області, площа якого складає 100 кв. м. Чому такий будинок продають менш ніж за 1000$? Все просто: він знаходиться лише у кількох кілометрах від кордону з росією.

Схожий будинок продається й у селі Кренідівка Сумскої бласті. Його площа 120 кв. м, а вартість складає 37 тыс. грн. Та з оголошення можна зрозуміти, що будівля не в найкращому стані. Адже власник відверто заявляє, що продає не стільки сам будинок, скільки землю, на якій він розташований.

А от на Закарпатті в селі Золотарьова будинок з аналогічною площею у 120 квадратів готові віддати лише за 16 тис. грн. У вартість будинку входить 50 соток землі із колодязем та фруктовим садом. Проте будівля потребує капітального ремонту. До того ж вона знаходиться поруч із україно-румунським кордоном.

Варто зазначити, що квартири у селах також відносно недорогі. Придбавши 2- чи навіть 3-кімнатну квартиру, покупець без проблем вкладеться у 1000$. Однак зазвичай такі квартири мають не дуже зручне розташування і потребують щонайменше косметичного ремонту. Та якщо грошей обмаль, обирати не доводиться. Адже у великих містах за аналогічне житло доведеться заплатити в рази більше.