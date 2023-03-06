Якому знаку зараз точно слід схуднути: порада від Тамари Глоби

Астролог Тамара Глоба рекомендує Близнюкам розглянути можливість сісти на дієту в цей сприятливий час, якщо вони відчувають необхідність.

Це, безперечно, сприятиме покращенню здоров’я та більш привабливій зовнішності, що може підвищити впевненість у собі та прокласти шлях до повноцінного майбутнього.

Близнюкам важливо приділити час собі, а не постійним турботам про інших, які можуть виснажити їхню енергію. Їм слід зробити крок назад і об’єктивно оцінити своє життя, запитавши себе, чи справді вони живуть заради себе чи заради енергетичних “вампірів”, які завжди потребують їхньої допомоги.