Піца у вигляді черепашки: мережу здивувала нова страва

Жителі Тайваню можуть спробувати піцу-черепашку. Її прозвали так через химерний дизайн. Фото з ласощами набирають популярності в соцмережах, пише Taiwan News.

Інгредієнти для піци обрані такі ж незвичайні, як і її зовнішній вигляд. До складу входить сир, червона квасоля і моті. Панцир прикрашений листям кінзи.

Цікавий факт: співробітники Pizza Hut поскаржилися в офіційній групі бренду Pizza Hate Taiwan, що нову страву дуже важко готувати. “На оформлення черепахи у мене пішло 10 хвилин, і в підсумку вона виглядала як жаба, яку забили камінням, – свідчить один із коментарів. – Не у всіх є художній талант!”

Піца розрахована на підлітків, які захоплюються всесвітом коміксів і мультфільмів “Черепашки-ніндзя”. Ціна страви не розголошується. Якщо судити з інших їстівних шедеврів Pizza Hut, то вона становить близько 329 тайванських доларів. У перекладі за курсом це приблизно 420 гривень.