Унікальна ситуація: в Україні повністю змінились важливі податки

На засіданні Верховної Ради 24 березня депутати погодили законопроект №7190, що звільнить представників бізнесу від сплати цілої низки податків. В парламенті документ вже прозвали митною реформою, адже деякі його тези напряму стосуються саме правил ввезення в Україну товарів з-за кордону.





Відомо, що новий закон передбачає звільнення бізнесу, а саме «спрощенців» І-ІІІ груп, від податку на додану вартість з товарів імпорту. Також під-час ввезення товарів з-за кордону підприємствам не доведеться платити мито.

Не вимагатимуть сплати мита й від громадян, що ввозять до України автівки чи інші транспортні засоби. Та й загалом митне оформлення на кордоні стане значно простішим. Власне в законі №7190 детально прописані всі правила, за якими працюватиме митниця до кінця війни.

Рішення щодо зміни митного законодавства було прийняте владою у зв’язку з вимогами військового часу. Адже через складні митні процедури волонтерські вантажі можуть надовго затримувати на кордоні. Окрім того спрощення імпорту, якому також сприяють нові правила, стане свого роду кроком назустріч вітчизняному бізнесу.

В щойно прийнятому законі також міститься пункт, згідно з яким українці тимчасово можуть не сплачувати податок на нерухомість. Однак це нововведення стосується лише житлових і нежитлових об’єктів, що розташовані на тимчасово окупованих територіях, або були зруйновані в результаті обстрілів окупантів. Податки можна не платити за термін із 2021 до кінця 2022 року.

Нагадаємо, що кількома днями раніше у Верховній раді також було прийнято закон, який передбачає введення податкових пільг для українського бізнесу на період військового стану. Згідно з ним підприємці можуть тимчасово не платити низку податків, або ж сплачувати їх за значно нижчою ставкою. Таким чином влада намагається підтримати малий та середній бізнес у складні часи війни.

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