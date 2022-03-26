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В Польщі активізувались шахраї: що треба знати біженцям з України?

26.03.2022
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Навіть під час війни є ті, хто хоче нажитися на чужій біді. Останнім часом аферисти активізувались в Україні. Схем багато. Це телефонні дзвінки від імені начебто поранених родичів, яким потрібні гроші на лікування. Це здача в оренду неіснуючого житла, де люди перекидають завдаток, і лишаються ні з чим. Потрапити в біду українці можуть не лише вдома, а й у Європі. Як виявилося, аферисти активізувалися у сусідній Польщі, куди переїхало понад 2 мільйони біженців.


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Шахраї підстерігають всюди

У зв’язку з напливом біженців, в Польщі банально закінчилося безкоштовне житло. Тим, хто хоче там лишитися, треба шукати оренду. І ось тут чатує небезпека. Вже трапилося ряд ситуацій, коли орендодавець захотів негайну передоплату, мовляв в нього одразу кілька бажаючих зняти квартиру. Знаючи, що попит зараз дійсно перевищує пропозицію, українці пересилають завдаток, і з орендодавцем зникає зв’язок. Кілька таких оголошень тимчасові переселенці знайшли на ОLХ. Намагайтесь уникати авансів, якщо ви не побачились з людиною особисто.

Кілька інцидентів трапилося вже й з працевлаштуванням. В мережі появилося багато так званих “агентів” з працевлаштування, які за невелику передоплату дадуть доступ до вільних вакансій, або навіть допоможуть влаштуватись на роботу. В результаті ні грошей, ні роботи.

Є ще один популярний розвод, який зараз активно зустрічається серед всіх, хто лише перетнув кордон. Людям приходять смс-повідомлення начебто з банку. В повідомлення є посилання, за яким треба перейти, щоб прочитати правила користування банківськими картками закордоном. Це пастка від шахраїв. Перейшовши за посиланням, ви вхопите вірус, і зловмисники можуть отримати доступ до ваших особистих даних та рахунків.

Довіряйте лише офіційним організаціям та волонтерам

Українців просять бути обачнішими. Всюди закордоном є волонтерські центри де можна отримати допомогу та грамотну консультацію. Всім іншим особам, які начебто хочуть допомогти, вірте з осторогою.

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26.03.2022
1 хвилина на прочитання

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