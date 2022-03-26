Названо три знаки Зодіаку під якими народжуються чоловіки з дуже важким характером

Кожна жінка хоче мати поруч справжнього чоловіка: люблячого, розуміючого, такого, який її поважатиме. На жаль, після весілля багато чоловіків показують всі нюанси свого характеру. Інколи він настільки складний, що мешкати поруч з цією людиною просто неможливо. Астрологи кажуть, це можна передбачити. Є три знаки Зодіаку представники яких у 99% мають важкий норов.





Рак

Так-так, ці сімейні і начебто спокійні чоловіки можуть винести мозок за лічені хвилини. В чому проявляється складність їхнього характеру? В ревності. Раки в своїй більшості ревнивці. Постійні натяки половинці на те, що вона була десь не там де потрібно, або виглядає надто відверто, швидко втомлюють жінок. Особливо, якщо вони не дають жодних підстав для ревнощів. Ще одна негативна риса — небажання нести відповідальність за важливі сфери життя.

Козоріг

Козороги надто самозакохані. Вони вважають, що ідеальні у всьому. Вони справді не бачать в собі недоліків. Їхнім половинкам дуже важко, якщо такий недолік дійсно є, а як відомо ідеальних людей не буває. Ще додає жару в вогонь те, що Козороги мають багато вимог до своїх коханих. То вона занадто товста, то не достатньо доглядає за собою, то несмачно готує, або ж не вміє вишивати хрестиком. Жінки поруч з такими чоловіками швидко стають нещасними і обростають комплексами.

Овен

З Овнами розслабитися важко. Овни, як і Козороги хочуть коло себе ідеальної жінки, хоча самі цьому статусу ніяк не відповідають. Зробити дамі комплімент — це надто складно. А от зробити акцент на її начебто зайвій вазі — запросто. Ще одна дуже негативна риса Овнів — фальшива ввічливість. Вони довго можуть приховувати, що їм щось не подобається. А потім вивалювати всі свої претензії одночасно, вводячи половинку в повний ступор.

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