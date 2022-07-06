В Україні перейдуть на цифоровий військовий облік: чи будуть українцям приходити повістки в «Дія»

Днями спікер Міністерства оборони Олександр Мотузяник зробив сенсаційну заяку. Він розповів, що військовий облік в Україні вже в найближчому майбутньому частково переведуть у цифровий вигляд. Зокрема цифровізувати планують і окремі етапи процедури взяття українців на військовий облік.





Представник Міноборони зазначив, що оскільки в Україні намагаються втілити в життя ідею «країни у смартфоні», то військовий облік також потрібно потроху переводити в цифрову площину. Адже військкомати – це теж державні установи, що надають певні види послуг. Також він додав, що робота над реалізацією проекту вже розпочата і наразі ведеться одразу кількома профільними міністерствами.

Однак коментар Мотузяника у суспільстві розтлумачили неоднозначно. Ба більше, він викликав цілу низку припущень. Насамперед люди почали обговорювати можливість вручення військовозобов’язаним українцям повісток через державний додаток «Дія». Хоча про такі аспекти цифровізації спікер Міноборони не згадував.

Та на щастя у ситуацію вчасно втрутилось Міністерство цифрової трансформації. Там заявили, що про електронні повістки в «Дія» мова не йде. Наразі у планах Мінцифри лише розміщення в державному застосунку військового квитка. Саме це і мав на увазі Олександр Мотузяник, коли розповідав про переведення обліку в цифровий режим. Таким чином у Мінцифри розвіяли міф щодо повісток в «Дія» та заспокоїли українців.

Нагадаємо, що днями у Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, згідно з яким військовозобов’язані українці зможуть вільно переміщуватися по території країни. Тобто вони матимуть право подорожувати до інших областей без дозволу військкоматів, до яких приписані. Такі ж самі правила в законі пропонують встановити для призовників та резервістів. Щоправда на блокпостах, що знаходяться на виїздах та в’їздах в кожну область, військовозобов’язаним все ще зможуть вручати повістки.