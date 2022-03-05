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Запрацювали нові правила вивозу валюти з України

Тепер великі суми готівки можна перевозити навіть без підтверджуючих документів.

06.03.2022
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У зв’язку із запровадженням воєнного часу НБУ скасував заборону на вивіз готівки без відповідних довідок. Раніше перетинаючи кордон із сумою понад 10 тис. євро громадяни України повинні були надати, в якості підтвердження, документи з банку. Та на період воєнного часу регулятор вирішив звільнити людей від зайвих бюрократичних клопотів.


Про нові правила перевезення валюти за кордон днями повідомили у прес-службі відомства. Не зважаючи на дозвіл виїзду за кордон із будь-якою сумою іноземної готівки, декларувати гроші українцям все ж доведеться. При цьому процедура декларування валютних цінностей відбуватиметься у звичному порядку.

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Як зазначили в Національному банку, обмеження на виїзд з великою сумою валюти скасували, щоб максимально спростити процес перетину кордону для українців. Однак правило знову почне діяти як тільки в Україні закінчиться війна.

Позатим регулятор зняв ще кілька обмежень, що стосуються валютних операцій українців. Зокрема громадянам дозволили здійснювати валютні транзакції на рахунки державних відомств – Кабінету міністрів, профільних міністерств та ін. До того ж тепер можна переказувати гроші з рахунків білорусів та росіян на спеціальний рахунок Національного банку, держструктур та простих українців по експортним операціям. Виняток становлять перекази коштів у білоруських на російських рублях.

Під час військового стану Нацбанком також дозволено:

  • надавати безперебійний доступ клієнтів до власних сейфів, якщо це не загрожує їх життю чи здоров’ю;
  • придбання українськими банками гривневої готівки в іноземних фінустанов за безготівкову іноземну валюту на суму до 1 млн євро на добу;
  • операції купівлі/продажу доларів та євро між банками й НБУ у встановленому регулятором порядку.

Нагадаємо, що наразі будь-які операції з валютою обох держав-агресорів – російськими та білоруськими рублями – в Україні строго заборонені.

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06.03.2022
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