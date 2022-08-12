Астрологи назвали п’ять представниць зодіаку, що доводять чоловіків до сказу

Кожна представниця жіночої статі неповторна. Вона має унікальний характер та відрізняється своїм власним шармом. Однак жінки, що народилися під одним зодіакальним знаком, зазвичай мають низку спільних рис, які вирізняють їх на тлі інших.





Астрологи назвали п’ять знаків зодіаку представниці яких зводять чоловіків з розуму та одночасно викликають в них цілу бурю негативних емоцій. Вони здатні по вуха закохати в себе обранця, а згодом довести його до нервового зриву.

Діва

Жінки цього знаку зазвичай дуже ніжні та чуттєві. Та є у них і темна сторона – вони просто помішані на порядку. Помітивши розкидані речі чи не прибрану зі столу тарілку, вони будуть «пиляти» чоловіка, аж доки він все не прибере.

Скорпіон

Уродженки знаку Скорпіон попри свою привабливу для багатьох чоловіків ексцентричність, дуже мстиві. Вони надовго запам’ятовують образи та помилки партнера, а потім завдають удару у найнеочікуваніший момент. До того ж представниці цього знаку вміло маніпулюють чоловіками, чим також нерідко доводять їх до сказу.

Риби

М’які та спокійні дівчата-Риби здатні довести свою другу половинку до справжнісінької істерики. Вони майстрині з вигадування проблем, до того ж ніколи і нічого не говорять прямо, використовуючи мову натяків. Чоловіки ж, як відомо, натяків не розуміють. Через це Риби часто ображаються на своїх партнерів та можуть не розмовляти з ними тижнями.

Рак

У жінках-Раках чоловіки перш за все ненавидять злопам’ятність. Представниць знаку дуже легко образити. Та найгірше, що вони ніколи не забудуть такого вчинку і будуть постійно нагадувати партнеру про його помилку. Також Раки надзвичайно ревниві і можуть запідозрити коханого у зраді, навіть якщо для цього немає жодних причин.

Тілець

Народжені під цим знаком жінки зазвичай горделиві та вимогливі. Щоб бути з ними поруч, потрібно відповідати певним стандартам. Адже Тільці бажають жити у комфорті та достатку, а інших варіантів навіть не розглядають. Та незважаючи на високу планку, яку вони ставлять для партнера, самі часто не відповідають уявленням чоловіків про справжню жінку. Вони можуть бути поганими господинями та зовсім не вміти куховарити.