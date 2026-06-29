100 тис. грн на добу: в Україні залишають ліміт на зняття коштів з рахунку

В Україні з 1 липня продовжать діяти обмеження на зняття готівки з банківських рахунків. Базовий добовий ліміт залишається на рівні 100 тис. грн з рахунку клієнта.

Таке обмеження діє відповідно до правил Національного банку, запроваджених на період воєнного стану. Ліміт не враховує виплати заробітної плати та соціальні виплати, для яких передбачені окремі умови.

Водночас українцям варто враховувати, що фактично отримати всю суму через банкомат може бути складно. Окрім загального ліміту НБУ, банки можуть встановлювати власні обмеження на зняття готівки. Вони залежать від типу картки, тарифного пакета, конкретного банкомата, наявності купюр і внутрішніх правил фінустанови.

Через це в одному банку клієнт може зняти більшу суму, а в іншому — лише частину коштів за одну операцію або за добу. Такі обмеження не скасовують загальний ліміт НБУ, але можуть впливати на реальну доступність готівки.

Якщо потрібно отримати велику суму, краще звертатися безпосередньо до каси банку. У багатьох випадках готівку потрібно замовляти заздалегідь, особливо якщо йдеться про десятки тисяч гривень.

Українцям також радять уточнювати актуальні ліміти у своєму банку перед зняттям коштів, оскільки умови можуть відрізнятися залежно від картки та каналу отримання готівки.