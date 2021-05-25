Списали все средства со счета: “Ощадбанк” снимает деньги за неактивность

На сайте Минфин появился отрицательный отзыв в адрес государственного банка «Ощадбанк», который «подчищает» брошены счета клиентов. После такой операции с карты клиентки безвозвратно были списаны 1600 грн, которые финучреждение просто присвоило.





О чем сообщают пользователи

Клиентка банка подробно описала ситуацию, выразив свое отношение к такой практике «Ощадбанка». Согласно ее рассказу, девушка пользовалась услугами финучреждения еще с 2016 года, однако через несколько лет сменила работу и перестала использовать свой счет. На карте оставались деньги в количестве 1600 гривен, однако пользователь забыла их снять. В 2021 году она вспомнила о своих сбережениях и решила получить их обратно, однако после проверки счета она увидела лишь пустоту. Позвонив на «горячую линию» от оператора клиентка услышала интересный ответ – деньги были списаны в пользу банка за обслуживание счета.

Подобный поворот событий удивил женщину, которая считала, что ее деньги никуда не денутся. Имея подобный опыт работы с «ПриватБанком», девушка была уверена, что получит средства обратно, так как после семилетнего перерыва в обслуживании «Приват» вернул ей деньги до последней копейки.

В комментариях к отзыву ответил представитель «Ощадбанка», который заявил, что деньги были списаны в пользу банка в соответствии с Договором. В нем сказано, что через год с неактивных счетов все средства поступают в казну финучреждения. Чтобы этого не произошло, нужно:

раз в год провести любую операцию по счету;

пополнить счет на любую сумму.

Женщину такой ответ не удовлетворил и она назвала банк мошеннической «конторой».