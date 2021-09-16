Астрологи назвали три знака Зодиака, зачастую страдающих одиночеством

Одиночество – ужасное состояние. Каждый человек на протяжении жизни оказывался в таком положении. Оно сопровождалось депрессивным настроем и отсутствием помощи со стороны. Существуют люди, которые чаще остальных остаются по жизни одинокими. Астрологи связывают такое явление с принадлежностью к определенным знакам Зодиака. Специалист в данной отрасли Людмила Булгакова определила 3 созвездия, которые стремятся к уединенности.





Овен (21.03 – 20.04)

Овны живут под знаком пламени и страсти. Они постоянно пребывают в движении, требуют от окружающих новых эмоций. Быстрый темп жизни и стремление к экстриму приводят в ужас вторых половинок. Семейная жизнь требует спокойствия и уравновешенности обоих партнеров. Знак огня нуждается в постоянных фейерверках и ярких эмоциях, в противном случае близкий человек ему наскучит. Овны живут в одиночества, пока не находят такого же яркого партнера.

Дева (22.08 – 23.09)

Консерватизм, пунктуальность, практичность Дев сломает любого человека. Зодиакальный знак любит чистоту и порядок. Все комнаты в доме должны сиять. Одежда, обувь, посуда должна быть строго на своих местах. Малейший хаос и беспорядок приводит в бешенство обладателей непростого характера. Смятая постель расценивается, как акт неуважения и протеста. Такой консерватизм пугает партнеров Дев и зачастую последние остаются одни.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи являются лидерами в одиночестве. У них редко получаются крепкие браки. На первый взгляд кажется, что знак Воздуха ветреный и несерьезный. На самом деле Водолеи глубокие и серьезные люди. Они боятся эмоциональной близости. Страхи и разочарования делают Водолеев одинокими. Настоящая вторая половинка сможет увидеть и раскрыть душу зодиакальных отшельников.