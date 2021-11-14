Погода міняється: на Україну наближаються хуртовини та морози

Зараз в Україні тепла осінь: сонячно, без опадів, плюсова температура. Хочеться вдихати повітря і більше гуляти на свіжому повітрі. Однак синоптики попередили, що така погода триватиме недовго. Уже зараз в сторону країни рухаються морози, сніг і холод. Вже 19 листопада очікують снігопади в більшості областей.





Загальний прогноз синоптиків

Загальний прогноз на найближчий тиждень буде таким: на вихідних середня погода по всій країні +5 … + 8 градусів тепла. А новий робочий тиждень почнеться з арктичних холодів. Температура різко впаде до +3.

Це зараз через антициклон у південних регіонах до +12 тепла, а на півночі + 4 … + 9. На території РФ в Москві вже випав сніг, а це означає, що скоро і в Україні буде така ж погода.

З 15 листопада знову почнуться заморозки, а 19 листопада прийдуть сніг і зимовий холод. Снігопади будуть чергуватися з мокрим снігом і дощем. При низькій температурі очікується ожеледь.

У Чернівцях, Івано-Франківську та в Карпатах будуть морози до -5 градусів вночі, а вдень 0 до +3.

Наприклад, в акваторії Азовського моря очікується сильний поривчастий вітер. Через це температура буде відчуватися холодніше, ніж є. Вдень на півдні + 6 … + 8, а вночі термометри покажуть -1 … -3.

В Одесі біля берегів Чорного моря можливий невеликий туман. Але дні будуть сонячними, тихими.

У центральних регіонах вдень ​​буде + 3 … + 5, а вночі -1 градус. Ні туманів, ні сильних вітрів на щастя не прогнозують. На півночі вдень до чотирьох тепла, а вночі 0 … -1 морозу.

На сході середня денна температура зараз +5 градусів. А з понеділка очікується +1 … -2. Але при цьому небо над Україною буде чистим і безхмарним. Однак не варто довіряти листопадовому сонцю, адже воно абсолютно не буде зігрівати.