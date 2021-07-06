Стало відомо, в якій області України найвигідніше продавати землю

У зв’язку зі зняттям обмежень на купівлю та продаж землі, вартість її незабаром може суттєво зрости. Стимулюватиме здорожчання перш за все високий попит на вітчизняні гектари.





Наразі пройшло лише кілька днів з моменту запуску в Україні ринку землі, отож ціни ще не встигли підскочити вгору. На сьогодні ціна гектару складає близько 2,2 тис. дол. Та варто враховувати, що вартість земельної ділянки в першу чергу залежить від регіону, у якому вона розташована. Таким чином на півдні країни розцінки можуть бути значно нижчими.

На думку експерта у галузі продажу землі Олександра Колотиліна, різкого здорожчання гектарів у найближчі місяці можна не очікувати. Один із засновників спілки земельних інвесторів «Land Club» вважає, що вартість землі неодмінно піде вгору, та процес цей відбуватиметься поступово.

«Вартість гектару у центральних регіонах країни збільшиться із 2,2 тис. дол. до 2,5 тис. дол. приблизно до кінця року. Земля на півночі вартуватиме від 1,7 до 2,2 тис. дол. А у засушливих південних районах, наприклад на Херсонщині, вартість землі навряд підніметься вище 1 тис. дол. за гектар», – припускає спеціаліст.

Причому на територіях із найбільш родючими землями зростання вартості буде відчутнішим, адже попит на цінні гектари значно перевищить пропозицію. Олександр Колотилін зазначив, що в наш час сільське господарство є дуже популярною галуззю діяльності. З огляду на це, кількість покупців лише зростатиме із кожним місяцем, підганяючи угору й розцінки. Та справді разючих змін у цінах нам не варто чекати раніше нового 2022 року.

Експерт також висловив думку, що земельний ринок в певному сенсі існував в країні й раніше. Отож 5 млн гектарів приватизованих земель, що саме вийшли з-під мораторію, створять неймовірний бум серед покупців. А ціна таких звільнених від обмежень ділянок різко корелюватиме із вартістю гектарів на земельному ринку, що існував до цього часу.