В Украине радикально изменились правила возврата техники в магазин: что нужно знать

Верховная Рада Украины приняла новый проект закона №4185, который значительно упростит процедуру гарантийного обслуживания техники. Уже совсем скоро нам не придется хранить кипы бумажных документов на приобретенные товары, а продлить гарантию можно будет самостоятельно с помощью электронного кабинета.





По мнению авторов данного законопроекта, потребителям будет значительно удобнее в процессе приобретения сразу же зарегистрировать товар на сайте, и иметь доступ ко всем документам в электронном виде. Ведь бумажные гарантийные талоны и квитанции часто теряются.

Сложности с электронными гарантиями

Сама по себе идея электронной гарантии звучит заманчиво. Но в то же время внедрение новой системы повлечет за собой определенные сложности.

В первую очередь непонятно, кто будет отвечать за выдачу е-гарантий. Ведь производитель может и не иметь на своем сайте функционала для регистрации гарантии. Лично продавец с этим ничего поделать не сможет.

Во-вторых, в Украине много техники, которая продается нелегально. К примеру товары, которые были завезены из-за границы контрабандой и продаются перекупщиками. В этом случае обеспечить покупателю электронную гарантию также будет невозможно.

В то же время положительной стороной данного нововведения станет цифровизация бизнес-процессов. Не говоря уже о том, что государство сделает очередной важный шаг в сторону потребителя и его прав.

В чем удобство электронной гарантии

Электронные документы на технику будут всегда доступны в личном кабинете, что значительно упростит жизнь потребителей. Ведь покупатель сможет в любой момент проверить гарантийный срок приобретенного товара, и даже продлить его дистанционно.

Особенно пригодиться такая непосредственная связь с производителем в случае массового брака. Тогда процесс отзыва продукции и выплаты компенсаций клиентам происходит значительно проще.

Готовы ли продавцы техники к изменениям

Депутаты дали украинским компаниям, продающим электронику, 3 месяца на адаптацию к новым правилам. Пока не понятно, как воспримут новость отечественные торговые гиганты. Однако руководители нескольких популярных сетей, в частности MOYO и «Цитрус», уже высказались в поддержку изменений. Они утверждают, что электронная коммерция значительно упростит взаимодействие с клиентами и ускорит рутинные процессы обслуживания.