В Україні ввели новий податок на квартири: кого перевірять в першу чергу

З першого дня 2022 року в Україні набрали чинності нові правила оподаткування квартир. Платити доведеться громадянам, які протягом року продали більш ніж одну квартиру, будинок чи земельну ділянку. Такі законодавчі зміни спрямовані перш за все на скорочення кількості випадків ухиляння від сплати податків серед українців.





Інформація про актуальні правила сплати податків із проданого українцями житла вже опублікована на офіційному порталі Державної податкової служби в столиці. У відомстві також зазначили, що нові норми є дійсними із 1 січня.

Згідно з ними уникнути сплати податку можуть:

особи, що продали одну квартиру чи будинок за рік;

продали одну ділянку землі.

Та якщо майно, яке продає українець, було в його власності менш як 3 роки, заплатити за нього все ж доведеться.

В разі продажу другого житлового об’єкту чи земельної ділянки за рік, власник заплатить 5% від вартості цього майна у державну скарбницю. Починаючи з третього об’єкту, реалізованого за звітний період, податківці вимагатимуть сплати податку на суму, що дорівнює ставці податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Цей вид стягнення в Україні зараз дорівнює 18%.

Виняток становить лише майно, яке українець отримав у спадок. В цьому випадку правило 3 років діяти не буде. Успадковану квартиру можна продати без податку навіть у перший рік володіння нею. Однак починаючи з другого об’єкту нерухомості доведеться платити по 5% у державну казну. Причому така податкова ставка буде зберігатися й для всіх наступних проданих об’єктів.

Варто зазначити, що в разі продажу різних об’єктів протягом одного року, наприклад квартири, будинку і земельної ділянки, кожна з цих операцій вважатиметься черговим отриманням доходу. Тож підрахунок вестиметься незалежно від типу реалізованого майна.