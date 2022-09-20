На українське телебачення повернуться розважальні програми

На українське телебачення повертаються розважальні програми, показ яких було припинено у зв’язку нападом Росії на Україну.





Так, на телеканалі «ТЕТ» 2 жовтня відбудеться прем’єра нових епізодів 12-го сезону вокального шоу «Голос країни», показ якого було перервано через війну. Раніше цей проект виходив на флагманському каналі медіагрупи «1+1», але з початку повномасштабної війни «1+1» веде мовлення в рамках єдиного телемарафону.

А ось телеканал «СТБ» (входить до медіагрупи Starlight Media), судячи з оновленої мережі мовлення, вийшов з єдиного телемарафону і повернув в осінній ефір свої розважальні шоу та серіали. За словами продюсерів, це зроблено на прохання глядачів. У повноцінному форматі єдиного телемарафону з усіх каналів цієї медіагрупи зараз веде мовлення лише ICTV.

Зараз на «СТБ» практично цілодобово показують серіали, кілька разів на добу перериваючись на випуски «єдиних новин». Понад те, 20 серпня в ефір телеканалу повернулося кулінарне шоу «МастерШеф. Битва сезонів», а слідом за нею – програма «Детектор брехні».

Окрім того, цієї осені на «СТБ» відбудеться прем’єра нового сезону романтичного шоу «Холостяк». Головним героєм 12-го сезону став 32-річний львів’янин Алекс Топольський, який останні роки живе та працює в Америці. Зйомки проекту за його участю завершилися в січні, а прем’єра мала відбутися 4 березня – буквально за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тепер нового «Холостяка» почнуть показувати 30 вересня.

Відомо, що восени на каналі СТБ відбудеться ще одна прем’єра — вихід оновленого шоу «Танці. World of Dance». Зйомки розпочалися ще восени минулого року, а прем’єра була запланована на весну 2022-го. Але через війну довелося не лише відкласти показ шоу, а й вирізати з нього епізоди за участю членів журі.

Все через скандал з одним із суддів шоу – хореографом Тетяною Денисовою, яка тривалий час жила в Москві і працювала на російському телеканалі, а після початку війни продовжила співпрацювати з РФ. Канал «СТБ» заявив, що розірвав із нею контракт, а вже знятий проект покажуть у оновленому вигляді.

Окрім цього, на «Новому каналі» 5 вересня відбулася прем’єра нового романтичного реаліті-шоу «Пара на мільйон». Шоу було знято ще до початку повномасштабної війни, 2021 року, але в ефір вийшло лише зараз.