В “Нафтогазе” обнародовали тариф на май и июнь: сколько придется заплатить за газ

Компания «Нафтогаз Украины» обнародовала тариф для клиентов, которых обслуживает в качестве поставщика последней надежды (ПОН). Газоснабжающая компания назвала цену для таких потребителей за ресурс, полученный в мае и июне. Благодаря усилиям Минэнергетики, Оператора газотранспортной системы и самой компании для клиентов ПОН удалось установить минимально возможный тариф на газ.





Согласно информации, предоставленной компанией «Нафтогаз Украины», стоимость газоснабжения рассчитали следующим образом:

цена газа – 6,51 грн за куб. м;

стоимость транспорта для внутренней точки выхода из системы транспортировки газа – 0,12 грн. за куб. м;

налог на добавленную стоимость (НДС) – 1,33 грн за куб. м.

В результате подсчета всех эллементов стоимости, тариф на май и июнь для домохозяйств, пользующихся услугами «Нафтогаза» как поставщика последней надежды, составил 7,96 за кубометр.

Кроме того, благодаря решению Оператора газотранспортной системы и Министерства энергетики, 8,8 миллионов потребителей-клиентов ПОН удалось внести в Реестр компании «Нафтогаз Украины». То есть, эти домохозяйства перешли в статус обычных клиентов поставщика. А это значит, что для них будет и дальше действовать фиксированный тариф 7,96 грн за кубометр газа, с НДС и без стоимости транспортировки.

Стоит отметить, что около 9 миллионов бытовых потребителей перешли под опеку «Нафтогаза» из-за несостоятельности их поставщиков выполнять свои обязанности. С газового рынка одновременно вышли 14 облгазов, превратив компанию «Нафтогаз Украины» фактически в монополиста.

Как сообщили недавно в Антимонопольном комитете Украины, структурные признаки монополиста поставщик получит уже через 2 месяца. То есть в дальнейшем у «Нафтогаза Украины» не будет конкурентов и именно он станет безооговорочно влиять на формировании тарифа на газ для бытовых потребителей. получаеться, что конкурентному газовому рынку, к которому Украина шла много лет, так и не суждено стать реальностью.