Перемога вже скоро: астролог розповів, коли настане вирішальна фаза війни в Україні

Вирішальний момент у війні України з росією неухильно наближається. Вже наприкінці березня 2023 року відбудуться події, що переломлять хід бойових дій та прискорять перемогу України. Про це повідомив хіромант, нумеролог та ведичний астролог Володимир Бадіян.

За словами Бадіяна, формально війна закінчиться у 2025 році. Однак потягом останніх 1-1,5 років інтенсивних боїв він не бачить. Тобто ворог буде усіляко затягувати війну, щоб не визнавати свою поразку.

Гостра ж фаза війни закінчиться вже у поточному році. Наприкінці березня, за прогнозом астролога, почнуться мирні переговори, а слідом за ними – «великі завоювання» української армії. Зокрема ЗСУ вдасться просунуться далеко за межі своїх теперішніх позицій.

Володими Бадіян стверджує: переломний момент у війні настав ще 12 лютого. Наразі ж триває найгостріший етап протистояння, який завершиться вже 23 березня. Згідно з його очікуваннями в найближчі тижні ЗСУ вдасться звільнити частину окупованих територій на сході та півдні країни.

Проте відвоювання захоплених ворогом регіонів ще не означатиме їх цілковитого повернення до складу України. Ще кілька років міста та села, що зараз знаходяться під окупацією ворога, матимуть так званий «особливий статус». Найімовірніше такий перехідний період триватиме до 2029 року. А от Крим вдасться повернути значно скоріше. Перші позитивні результати за «Кримським питанням» будуть вже у 2023 році.

Варто зазначити, що чимало українських астрологів дають схожі прогнози. Зокрема вони стверджують, що з травня по червень 2023 року у Європі та США будуть прийняті важливі рішення щодо допомоги Україні. Зокрема можна очікувати на збільшення кількості зброї та обсягів матеріальної допомоги. Україна отримає все необхідне, щоб переломити хід війни на свою користь. А це своєю чергою прискорить її перемогу над ворогом.