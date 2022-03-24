Верховна Рада підтримала кардинальні зміни в роботі українських банків

Парламентський комітет з фінансових та податкових питань зголосився рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроекту №5542-1, що змінить правила роботи Фонду гарантування вкладів. Згідно з документом до кінця війни фонд буде зобов’язаний виплачувати клієнтам ліквідованих банків повну суму їхніх депозитів.





Раніше відомство гарантувало повернення не більше ніж 200 тис грн від вкладів кліента в одному банку. Якщо ж сума на рахунку перевищувала цей ліміт, про решту грошей можна було забути. Однак днями президент закликав Національний банк України та профільний комітет Верховної Ради з фінансових питань зробити все можливе, щоб гарантувати українцям повернення 100% їхніх вкладів.

Чиновникам вдалося реалізувати волю президента у законопроекті №5542-1. Щоправда повертати українцям 100% від вмісту їхніх рахунків будуть лише під-час воєнного стану. Одразу після завершення війни правила знову зміняться.

Як повідомили у прес-службі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), у перший же день після перемоги України компенсаційну суму підвищать до 400 тис грн. А вже з 1 січня 2023-го року Фонд впровадить новий гарантійний ліміт у розмірі 600 тис грн.

Окрім того у ФГВФО зазначили, що почнуть співпрацювати із державним Ощадбанком, який також прийматиме участь у виплаті компенсацій клієнтам збанкрутілих фінустанов.

Варто зазначити, що фінансова стабільність Фонду гарантування вкладів постійно підвищується. Це відбувається завдяки реструктуризації боргів цієї організації перед Мінфіном. Також фонд постійно отримує кредитну підтримку від НБУ та держави, за рахунок чого може чітко виконувати свої зобов’язання перед клієнтами українських банків.

Нагадаємо, що зараз в Україні у процесі ліквідації знаходяться аж чотири банки. Тож питання повернення вкладникам їхніх коштів є як ніколи актуальним. Тим більше, що в країні триває війна і людям вкрай необхідно мати доступ до своїх зощаджень.

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