Деяким українським біженцям доведеться платити подвійний податок: про кого йдеться

Українцям, що виїхали до інших країн та при цьому продовжують працювати в на вітчизняних роботодавців, загрожує сплата подвійного податку. З цією проблемою біженці можуть стикнутися вже на 184 день перебування за кордоном. Тобто якщо громадянин виїхав ще наприкінці лютого, у перші дні повномасштабної війни, цей строк для нього спливає вже у серпні.





Як зазначили у Європейській бізнес асоціації (ЕВА), закони більшості країн передбачають переведення осіб у статус податкових резидентів на сьомий місяць перебування. Тобто українці, що понад півроку провели за кордоном, будуть змушені платити податки не лише в Україні, але й у країні, де проживають зараз. Враховуючи, що у Європі податки значно вищі, ніж українські, на плечі наших співвітчизників впаде чималий податковий тягар.

Зокрема від громадян, що продовжують працювати на українські компанії та отримувати від них зарплатню, можуть вимагати сплати соціальних внесків одразу у двох державах. Окрім того в країні перебування ймовірно доведеться платити ще й внески на держстрахування.

Така податкова проблема загрожує нашим біженцям через відсутність відповідних міжнародних домовленостей. Тож ЕВА закликала Міністерство соцполітики та Міністерство фінансів України провести переговори з урядами деяких країн та вирішити цю проблему. Причому зміни у правила оподаткування бажано внести якнайшвидше, доки у перших українських біженців не сплив 183-денний термін.

Варто зазначити, що загроза подвійного оподаткування існує виключно для громадян, що мають діючі трудові договори з українськими роботодавцями та отримують від них дохід. Натомість біженці, що живуть за кордоном на соціальні виплати від місцевого уряду, податки в Україні платити не зобов’язані. Те ж саме стосується й українців, які вже знайшли роботу за кордоном та не отримують жодних доходів в Україні.