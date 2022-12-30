В Україні дозволять безмитне ввезення ще одного виду техніки

У Україні збираються відмінити ПДВ та мито на ввезення цивільних дронів. Відповідний законопроект вже готують у Верховній Раді. Про це повідомили у прес-службі одного з авторів цієї ініціативи нардепа Ярослава Железняка. Також активну участь у створенні нового закону приймають голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев та народний депутат Ярослав Грищук.

Документ передбачає скасування сплати податку на додану вартість (ПДВ) та мита на ввезення в Україну дронів, а також деяких інших товарів, необхідних нашим військовим. Цивільні дрони та решта перелічених в тексті закону пристроїв будуть перетинати кордон безкоштовно і без зайвих затримок.

Зараз же волонтерам, які намагаються ввезти в країну дрони, доводиться проходити цілу низку бюрократичних процедур. Зокрема кожен дрон потрібно реєструвати як гуманітарну допомогу. І лише тоді на кордоні за нього можна буде не платити мито та ПДВ. Це досить довга процедура, яка суттєво сповільнує темпи постачання небхідних ЗСУ технічних засобів, в тому числі цивільних дронів.

За словами авторів законопроекту безмитний режим для дронів та інших допоміжних технічних засобів не лише спростить їх ввезення в країну, а й зменшить ціни. А це дасть можливість суттєво підвищити технічну оснащеність захисників України.

Що ж стосується можливих зловживань з боку населення, то такий сценарій автори законопроекту рішуче відкидають. Всі ввезені дрони будуть використовуватися виключно у військових цілях, адже цивільні польоти на час дії воєнного стану в Україні заборонені.

Нагадаємо, що 13 грудня у Верховній Раді остаточно погодили законопроекти про безмитне ввезення в країну генераторів та терміналів Starlink. А 29 грудня обидва документи підписав президент України Володимир Зеленський. Вони наберуть чинності вже на початку січня 2023 року.