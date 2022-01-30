Зросте ціна на інтернет-послуги: скільки українцям доведеться платити за інтернет у 2022 році
За інтернет тепер доведеться платити більше. Провайдери стверджують, що в майбутньому ціни будуть тільки рости. Прогнозується, що вартість інтернет-послуг підніметься на 20%.
Основна причина – підвищення цін на комплектуючі (кабелі та енергоносії). Кабелі виробляють за кордоном, а в результаті додаткових витрат у вигляді мита купувати їх стало особливо невигідно.
Максим Тульєв – глава компанії NetAssint переконаний, що якщо ситуація не зміниться, то ці додаткові витрати вплинуть на ціну інтернет-послуг. Ринок провайдерів дуже конкурентний, тому такі заходи будуть прийняті заради збереження компанії.
Є ймовірність, що мита на кабелі будуть скасовані. Це пов’язано з виведенням такої позиції з імпортної номенклатури. Крім кабелів це може відноситися і до інших груп товарів, які завозяться з-за кордону.
Громадян вже попередили про те, що ціни на інтернет-послуги будуть підвищуватися. Особливо різницю у вартості відчують жителі селищ і містечок, оскільки через невелику кількість провайдерів ціни там і так були досить високими.
Жителі великих міст не постраждають від подорожчання. Це обумовлено високим рівнем конкуренції: тамтешні провайдери будуть всіма силами утримувати рівень цін, щоб зберегти позиції на ринку.
Виявляється, український інтернет найдешевший у світі. Середня місячна ціна – 159,9 грн. або 4,42 фунта стерлінгів, однак це не надовго. За словами експертів, ціни на інтернет-послуги зростуть.
Згідно з дослідженнями від Compare the Market, другу позицію займає інтернет на Росії – його продають за ціною 178,2 грн. або 5,02 британських фунтів. Молдова і Румунія на третьому і четвертому місці.
Єдиною неєвропейською країною, що увійшла до цього рейтингу, стала Індія, де на інтернет витрачають 7,48 британських фунтів або 265,5 грн. щомісяця.
Ціни зросли ще й на послуги мобільного зв’язку. Kyivstar, Воля, Vodafon і lifecell вже підтвердили цю інформацію.