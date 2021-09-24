Пенсії і субсидії треба буде оформляти по новому: пенсіонерам доведеться перевчитись

Оформлення субсидії, пенсії та соціальної допомоги – усі ці питання громадяни незабаром зможуть вирішувати за допомогою додатку «Дія». Таку новину Міністерство цифрової трансформації України днями повідомило підписникам свого каналу у Telegram. Кабінет міністрів вже схвалив нововведення, тож зовсім скоро громадян позбавлять надокучливої паперової рутини.





Згідно з інформацією від Мінцифри, оформити пенсію, житлову субсидію або державну допомогу для малозабезпечених сімей українці зможуть навіть не виходячи з дому, у режимі онлайн. Усі ці соціальні послуги будуть доступні користувачам додатку «Дія» в е-формі.

«Потреба збирати цілі кипи різноманітних документів та довідок, обходити безліч установ, вистоювати довжелезні черги відпаде сама собою. Натомість громадянин зможе у кілька кліків заповнити відповідну заявку у «Дія» та спокійно очікувати результату», – зазначають у міністерстві.

Наразі Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації разом працюють над розширенням пілотної версії Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Тож оголошені зміни точно будуть не останніми.

«Які саме напрямки ми будемо розвивати, оголосимо пізніше», – пообіцяли у Мінцифрі.

Єдиною проблемою, яка може виникнути у зв’язку із інновацією, це необхідність перевчатися та освоювати нові технології. Найскладніше впоратися із новою системою буде пенсіонерам. Адже саме вони найчастіше є користувачами програм житлових субсидій. Та й Мінцифри, розширюючи послуги додатку «Дія», насамперед піклувалися про громадян, яким нелегко обійти півдесятка установ та виконати звичну процедуру оформлення допомоги.

Нагадаємо, що з моменту створення додатку «Дія», його функціонал суттєво розширився. Наразі українці можуть оплатити штраф, отримати довідку про доходи, оформити прописку для дитини та ще безліч інших послуг, натиснувши лише кілька клавіш. До того ж усі операції підтверджуються спеціальним електронним підписом, що додатково убезпечує користувачів від шахраїв.