В Україні вирішили змінити процедуру мобілізації: перенесуть в “цифру”

Попри те, що війна в Україні триває вже рік, мобілізаційний план досі не виконаний в повному обсязі. Армії все ще не вистачає низки спеціалістів, однак контролювати темпи мобілізації через паперову тяганину стає все складніше. Тож у Міноборони вирішили, що цей процес необхідно цифровізувати. Причому втілити інноваційну ідею в життя у відомстві планують в найкоротші терміни.

Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, у Генерального штабу є нагальна потреба в деяких спеціалістах. Зокрема не вистачає артилеристів, стрільців, снайперів, операторів та водіїв. Ці запити щодо категорій спеціалістів Генштаб регулярно передає центрам комплектування (військкоматам).

Натомість Міноборони може лише віддалено контролювати процес мобілізації. Причому інформація до державного відомства зазвичай поступає зі значним запізненням через паперову тяганину та різноманітні бюрократичні процедури.

У державному відомстві вже давно мріють перевести процес мобілізації у цифровий формат. Адже тоді набір у збройні сили буде проходити більш злагоджено, а потреби у певних категоріях спеціалістів можна буде закрити у значно коротші терміни.

Резніков зізнався, що відповідний цифровий продукт у Міноборони вже є. Однак його ще не встигли запровадити в повній мірі. Тож питання остаточної цифровізації мобілізаційного процесу зараз є головним викликом для Міністерства оборони та для Державної прикордонної служби, яка відіграє провідну роль у поповненні лав українських збройних сил.

Хоч ЗСУ і має нагальну потребу у призовниках конкретної спеціалізації, Верховна Рада нещодавно засудила ініціативу військкоматів щодо роздачі повісток на вулиці. Парламентарі висловилися проти таких методів мобілізації після кількох резонансних випадків за участі працівників військкоматів. Мережею розлетілися відео очевидців, на яких чоловіків призовного віку силою змушували взяти повістки, подекуди завдаючи їм тілесних ушкоджень.