Пришло время затянуть пояса потуже, ожидается подорожание продуктов питания

В сети интернет уже шутят об интервальном голодании и аскетическом образе жизни. Дело в том, что в ближайшем будущем продукты подорожают. Новогодняя корзина возрастет в цене минимум на 2%. Так происходит каждый год, перед зимними праздниками спрос на продукты резко возрастает, поэтому и цены подскакивают.





Прогнозы от аналитика

Эксперты рассказали, что подорожание связано не только с новогодним ажиотажем. Из-за подорожания энергоносителей выросла стоимость на производство. Поэтому рост цен — это вынужденная мера. Могут ли украинцы как-то повлиять на ценообразование? Да, для этого не нужно скупать продукты в супермаркетах. До нового года большинство граждан начинают делать запасы.

Уже не первый год после окончания праздников в мусор выбрасывают испорченную пищу – все, что не успели съесть, когда закупили в магазинах. В стоимости выросла иностранная валюта. Это значит, что импортные товары: алкоголь и деликатесы также подорожают. Отличная альтернатива — товары локальных фермеров. Покупайте украинское, призывают экономисты.

Также можно воздерживаться от акционных предложений. Именно они запускают цепную реакцию, когда граждане пытаются приобрести как можно больше продуктов по акции. В большинстве случаев под новогодними акциями скрывают обычный маркетинг.

В первую очередь в цене вырастут:

Яйца и мясо;

Молочная продукция;

Алкоголь;

Деликатесы;

Фрукты и овощи;

Но уже в конце января ситуация стабилизируется. Не стоит ожидать, что стоимость будет ниже, чем была несколько лет назад. Таких случаев история еще не знала.