Експерти розповіли, чим відрізняється дешевий смартфон від дорогого адже зовні вони схожі

Всі сучасні смартфони зовні дуже сильно схожі один на одного. І, часом, навіть нам складно зрозуміти вартість пристрою в руках нашого співрозмовника, хоча ми любимо різного роду гаджети.





Так, смартфон за 5 тисяч гривень може також мати кілька камер, великий екран і зовні нічим не відрізнятися від дорогого. Якщо все так воно є, то навіщо платити більше? Спробуємо загальними фразами знайти відмінності без прив’язки до будь-яких конкретних пристроїв і максимально простою мовою.

Перш за все, смартфони між собою різняться начинкою – процесором і оперативною пам’яттю. І фраза «чим більше ядер, тим краще» в даному випадку не працює.

Тож чим, насправді, відрізняється дешевий смартфон від дорогого адже зовні вони так схожі

У недорого китайського смартфона може бути 8 ядер, але вони будуть працювати гірше, ніж 4 ядра від дорогого. Причина тут криється в багатьох технічних особливостях: частота процесора, архітектура, технологічний процес, тип графічного модуля. З оперативною пам’яттю трохи простіше, чим більше тим краще, однак, на якість пам’яті також впливають різні характеристики, наприклад частота і її тип (покоління, якщо хочете).

Начинка смартфона в сукупності впливає на швидкість роботи – на дорогому пристрої можна запускати багато додатків, без проблем перемикатися між ними. Також швидше буде працювати все що пов’язано з інтернетом – браузер, швидкість відкриття сторінок, різних підключень додатків.

Природно швидкість роботи самих додатків буде вищою. Окремо можна сказати про ігри – природно, вони будуть йти в іншій якості і швидше на дорогому пристрої. Також буде швидше працювати Wi-Fi, Bluetooth, мобільний інтернет і навіть … автоматичний поворот екрану!

Окремим пунктом варто пояснити якість екрану. У дорогої і дешевої моделі екран за розмірами однаковий, але якість картинки сильно різниться – впливає як тип дисплея так і його частота. Сучасні смартфони-флагмани вже йдуть з частотою 120 Гц, що робить зміну картинки плавною, а саму картинку – ідеальною.

Про камери теж варто згадати – 3 камери на дорогому смартфоні і 3 на дешевому будуть сильно одна від одної відрізнятися за якістю – на це впливає безліч характеристик, в які ми тут заглиблюватися не будемо.

Також дорогий смартфон від дешевого відрізняється якістю корпусу. Дешева модель буде більш «хисткою», а корпус дорогого пристрою може бути навіть стійким до подряпин. Звук в дорогому пристрої буде якісніший. Та чого вже говорити – навіть ліхтарик, як правило, в дорогому пристрої світить яскравіше.

Який висновок?

Wi-Fi, Bluetooth, NFC, остання версія Android, бездротова зарядка і багато іншого – все це вже є і в недорогих пристроях. Навіть корпус зовні схожий – смартфони вже давно перестали підкреслювати статус власника і основне протистояння між дешевим і дорогим пристроєм йде в наступних напрямках:

– Якість фото / відеозйомки;

– Покращення екрану;

– Начинка (процесор, пам’ять);

– Зменшення товщини корпусу і ваги пристрою;

Мабуть, все. В принципі, з усіма повсякденними справами впорається і недорогий пристрій, якщо це Android, то він не повинен бути нижче 9 версії (а краще 10-ї), якщо це iPhone – не молодший iPhone 8/10.