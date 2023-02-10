На трьох знаків зодіаку чекає невдале завершення тижня: кому не пощастить

Не зважаючи на те, що повномісяччя вже позаду, розслаблятися ще надто рано. Спадаючий місяць також може принести чимало неприємностей. Зокрема несолодко буде зодіакальним Близнюкам, Терезам та Водоліям. Їм доведеться постійно контролювати свою поведінку та аналізувати кожне сказане слово. Лише так представники цих знаків зможуть уникнути проблем, які приготувала їм доля.

Близнюки

Уродженці знаку можуть опинитися в епіцентрі інтриг та пліток. Колеги почнуть наговорювати на Близнюків, псуючи їх стосунки з керівництвом. Астрологи радять втриматися від зайвих емоцій, а по можливості взагалі не реагувати на те, що відбувається. Адже можна ненароком погіршити ситуацію та зіпсувати собі кар’єру.

Близнюкам потрібно відшукати баланс між своїми емоціями та поведінкою в колективі. Якщо представники знаку навчаться ставити межі, їх більше не торкатимуться злі розмови і з будь якої ситуації вони зможуть вийти переможцями.

Терези

Терезам в найближчі дні доведеться тяжко працювати. На них звалиться чимало роботи, яку вже ніяк не можна відкладати. Через це представники знаку можуть відчувати себе втомленими і навіть знесиленими. Перш за все Терезам радять не ігнорувати погане самопочуття. Щоб не дійшло до вигорання, потрібно бодай кілька разів на день робити невеличкі перерви в роботі.

10 лютого Терезам також доведеться зайнятися деякими сімейними питаннями та прийняти складне, проте необхідне рішення. Воно допоможе представникам знаку запобігти деяким неприємним подіям у майбутньому.

Водолій

Представники знаку вже давно відкладають важливу розмову з кимось із близьких. Однак її неминущість висить над Водоліями як «дамоклів меч», забираючи в них сили та енергію. Їм потрібно зізнатися хоча б самим собі, що проблема існує і вона потребує негайного вирішення.

Як тільки уродженці знаку перестануть шукати виправдань своїй нерішучості, «чорна смуга» в їх житті одразу ж закінчиться. Водолії врешті скинуть із себе тягар та відчують значне полегшення. А разом з тим виженуть зі свого життя всі негативні емоції, заміняючи їх на позитивні.