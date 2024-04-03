Електропікап Tesla Cybertruck зламався через 1.5 км поїздки

Новий електропікап Tesla Cybertruck уже в перші дні після випуску потрапив у неприємну історію.

Пілот приватних літаків і YouTube-блогер Томас Ремо днями нарешті отримав свій довгоочікуваний новенький Cybertruck, та ще й у топовій комплектації. Але радість була недовгою: його машина зламалася буквально під час першої ж поїздки, не проїхавши і двох кілометрів!

Весь екран у салоні машини раптово почав блимати червоним, а на приладовій панелі з’явилося грізне повідомлення “ТЕРМІНОВО ЗУПИНІТЬСЯ”.

Зловісний звуковий сигнал додавав драматичності в цю хаотичну сцену. Інцидент, на жаль, лише підтверджує репутацію Tesla – їхні машини сумно відомі проблемами з якістю. І схоже, Cybertruck, перший футуристичний пікап у лінійці компанії, не став винятком.

Ремо не розгубився і зняв усе на відео. “Ми буквально зламали його, щойно виїхали!” – сміється він на камеру, не вірячи своїм очам.

Судячи з повідомлення, у Cybertruck виникла “критична проблема з рульовим керуванням”. Хоч проблему спочатку і вдалося усунути, вона повернулася, щойно водій вичавив педаль газу сильніше.

Ремо зрештою був у повному роздратуванні: “44 милі [пробігу], і це вже вп’яте, коли я отримую цю критичну помилку керма!”. Цікаво, що поломка, здається, безпосередньо пов’язана з “Режимом Звіра” – ця функція дає змогу пікапу розігнатися до сотні менше, ніж за три секунди.