Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 июня

Cегодня, 21 июня, Луна переходит во вторую фазу в знак зодиака Скорпион. Этот день заряжен энергией, но звезды советуют быть спокойнее и взвешеннее в принятии важных решений.





♈ Овен

Что для вас значит семейный очаг? Кто те люди, которые вдохновляют вас? Звезды призывают вас провести время со своими близкими, поделиться историями из прошлого, а также мечтами и планами на будущее. Напоминание о том, что вас полностью поддерживают, поможет вам расправить крылья.

Космический совет: пообщайтесь со своей семьей.

♉ Телец

Тельцы, вам необходимо на какое-то время отвлечься от мирской жизни и сделать шаг к раскрытию своего потенциала. Ваша душа поет, но ее голос не слышно из-за повседневной рутины. Каждый раз, когда вы делаете шаг в направлении своей мечты, улыбка расплывается на вашем лице.

Космический совет: слушайте песню своей души.

♊ Близнецы

Легче не говорить о важных вещах. Но вы слишком хорошо знакомы с опасностями, к которым приводит заметания сора под ковер. Протяните руку, чтобы поделиться своей точкой зрения, быть открытым к тому, что вам должны сказать. Вы можете не найти решение сразу, и это нормально. Важно только то, что вы готовы сделать шаг в правильном направлении.

Космический совет: говорите о том, что важно.

♋ Рак

В мире не существует злодеев и маньяков, цель которых — отравить вашу душу. Люди, которые (как вам кажется) строят козни против вас, — лишь катализатор. Катализатор, который побуждает вас внимательно рассмотреть свою темную сторону. Это важный период исцеления в вашей жизни, период превращения ран в мудрость.

Космический совет: исцелите свою душу.

♌ Лев

Что если не обязательно перетягивать канат? Возможно, то, что вы так страстно желаете отнять у других, уже принадлежит вам. Просто вы не обращаете на это внимания. Пришло время сесть, расслабиться и позволить миру потянуть за пару ниточек, которые изменят вашу жизнь.

Космический совет: позвольте себе принять происходящее.

♍ Девы

Изменения не должны выглядеть, как буря. При лечении не обязательно должно быть больно. Эта глава вашей жизни требует расслабленного состояния. Поверьте, что вы находитесь там, где должны быть, исцеляетесь, обновляетесь, растете. Потом будет только лучше.

Космический совет: наступило время обновления.

♎ Весы

Сегодня звезды просят вас понаблюдать за вашими отношениями. Наблюдать за тем, что приносит вам покой, а что вызывает беспокойство внутри. Если вы одни лелеяли эту связь, пришло время для расставания. Лучше займитесь собой.

Космический совет: оцените свои отношения.

♏ Скорпион

Вы повержены и разбиты в прах. Но этот день зазвучит горном победы. Пришло время подняться с колен и начать движение вперед. Но помните: в пути прежние аспекты вашей жизни будут отваливаться один за другим. Это больно.

Космический совет: развейте пепел прошлого.

♐ Стрелец

Стрельцы, в этот день вы будете и созидать, и разрушать. Обе части являются неотъемлемой частью роста и развития. Не бойтесь идти дальше, если что-то в этот день закончится.

Космический совет: заложите новый фундамент своей жизни.

♑ Козерог

У вас всегда есть выбор: бесконечно жаловаться на положение дел или взять все в свои руки. Помните, в этот день действует правило кармы: все, что вы посадите сейчас, принесет плоды в будущем.

Космический совет: возьмите все в свои руки.

♒ Водолей

Вас предали. Вам причинили даже больше боли, чем вы ожидали. Нужно перестать думать в этой ситуации сердцем. Смотрите на вещи здраво и рассудительно. Еще не поздно очертить свои границы и попросить то, что вам нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Космический совет: будьте верны себе.

♊ Рыбы

Перед вами в этот день раскинется бескрайний выбор. Проверьте себя, прежде чем соглашаться на какие-либо обязательства, поймите мотивы своих действий. Вероятно, вам придется выбирать между тем, кто вы есть, и тем, кем хотите казаться для окружающих.

Космический совет: разберитесь с внутренним конфликтом.