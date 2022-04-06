Франція відмінила всі обмеження на в’їзд росіян

Громадяни РФ можуть більше не надавати доказів наявності вагомих причин для в’їзду до Франції. Для в’їзду в країну також не потрібні сертифікати вакцинації та тести. Про це повідомили у французькому консульстві.





Із 1 квітня країна відновила видачу росіянам усіх типів віз.

Через обмеження на польоти російських літаків з боку Євросоюзу дістатися можна з пересадкою в Стамбулі, Бахрейні або Дубаї. Квиток в один бік зі стиковкою в другій половині квітня коштуватиме 76 тис. руб. до 117 тис. руб. на одного пасажира, повідомили в “Асоціації туроператорів” АТОР.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿