Користувачі розповіли, чим їм не сподобалася нова Windows 11

На сайті Windows Report опублікували результати опитування користувачів, які вже випробували нову операційну систему Windows 11. Вони розповіли, що їм не сподобалося в ній.





В опитуванні брали участь 11 097 користувачів. В основному це були люди з США та Індії.

Майже половині опитаних не сподобався новий зовнішній вигляд операційної системи. Одне з найбільш помітних змін тут: меню «Пуск», розташоване по центру. Це основна причина, по якій користувачі думають, що Windows 11 стала трохи “косити під macOS”. При цьому більше половини респондентів все одно готові оновитися до Windows 11.

Про те, що люди зацікавлені новою системою свідчить наступний факт: близько 17% респондентів вперше вирішили брати участь в інсайдерській програмі, щоб скоріше протестувати Windows 11.