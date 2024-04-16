Вам потрібно продовжити дію номеру: нова схема шахраїв

Кіберзлочинці придумали нову схему обману українців. Тепер вони під виглядом технічної підтримки мобільного оператора пропонують клієнтам продовжити дію номер телефону. Як же їх відрізнити від справжніх співробітників?

Причому потенційним жертвам не тільки телефонують, а й просять перейти на фейковий сайт оператора. Де шляхом певних маніпуляцій просять ввести SMS-код. Найчастіше це коди для входу в банківські додатки або месенджери.

Щоб не стати жертвою аферистів, експерти радять не переходити за посиланнями від незнайомих відправників і не передавати свої особисті дані телефоном.

Раніше українців попередили про фрази, які шахраї хочуть почути від своїх жертв.