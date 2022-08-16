Google випустила нову версію Android під номером 13

Google випустила нове покоління ОС Android. Про це повідомляє сайт проекту.





Представники компанії заявили, що випускають фінальну версію операційної системи для користувачів Pixel. “Цього місяця всі підтримувані пристрої Pixel під керуванням Android 12 отримають оновлення програмного забезпечення Android 13”, – зазначили інженери Google.

Починаючи з 15 серпня, до наступної версії ОС зможуть оновитися власники телефонів Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro та Pixel 6a. Android 13 буде доступна користувачам Samsung Galaxy, Asus, HMD, Iqoo, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo, Xiaomi та інших брендів пізніше до кінця року.

Чергова операційна система від Google отримала оновлений дизайн, змінений режим конфіденційності, Bluetooth Low Energy (LE) Audio, нові функції для смартфонів з великим екраном і планшетів.

Вихід Android 13 відбувся раніше запланованого – на початку літа це передбачали інсайдери. Для порівняння, фінальна версія Android 12 з’явилася у жовтні 2021 року, Android 11 – у вересні 2020 року.