GTA 6 може не сподобатись українським геймерам

Ігровий аналітик AccNGT, який публікує інформацію про проекти Rockstar Games і Quantic Dream, розповів, що очікує на розчарування гравців від ще не анонсованої GTA 6. Потенційний провал новинки він передбачив у публікації у Twitter .





За словами інсайдера, розробка нової частини Grand Theft Auto йде дуже важко. “Дехто не усвідомлює, наскільки хаотично проходить розробка”, – розповів він.

AccNGT вважає, що нова частина не сподобається багатьом шанувальникам серії. «Думаю, що багато людей розчаруються у деяких аспектах проекту. Звичайно, не в графічній частині», – пояснив він. Він пояснив, що в першу чергу йдеться про сюжет.

Ігровий аналітик додав, що якщо GTA 6 буде анонсована вже наприкінці 2021 або на початку 2022 року, то це привід насторожитися і чекати найгіршого від гри. Слова AccNGT частково збігаються з іншою неофіційною інформацією, пов’язаною з проектом.

Стверджується, що проблеми багато в чому пов’язані з відходом із компанії співзасновника Rockstar Games Дена Хаузера .