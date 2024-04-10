Українців попередили про фрази, які шахраї хочуть почути від своїх жертв

Експерти розповіли, які слова і фрази шахраї намагаються “витягнути” в телефонній розмові

Українців попередили про ризики використання голосових записів для фінансових операцій. Шахраї можуть використовувати запис вашого голосу, щоб підтвердити угоди або договори без вашої згоди. Навіть прості слова “так” або “підтверджую” можуть бути використані проти вас, тому важливо бути обережним під час розмов по телефону.

Одного разу записана фраза може бути використана злочинцями для схвалення транзакцій. Тому краще уникати відповідей на незнайомі дзвінки або відповідати мовчки, щоб не дати шахраям матеріал для маніпуляцій. Також корисно підключити смс-сповіщення про фінансові операції, щоб оперативно реагувати на підозрілу активність і зв’язуватися з банком для запобігання збиткам.

Також українцям радять використовувати біометричну ідентифікацію для безпеки. При цьому необхідно бути обачним і не розголошувати особисту інформацію шахраям. Для підвищення захисту можна скористатися послугами визначників номерів і активувати кілька сервісів для виявлення підозрілих дзвінків.