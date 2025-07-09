GPT-5 зробить непотрібними одразу декілька ШІ-моделей

Компанія OpenAI підтвердила майбутній реліз флагманської моделі ШІ GPT-5. Очікується, що вона замінить відразу кілька поточних моделей ШІ, спростивши користувачеві роботу з ChatGPT.

Зараз в ChatGPT міститься кілька потужних моделей, орієнтованих на різні завдання. Наприклад, серія O відома своїми можливостями логічного аналізу, а модель 4o та інші підтримують мультимодальність. Все це викликає плутанину серед користувачів, особливо через схожі назви.

Керівник відділу взаємодії з розробниками в OpenAI Ромен Юе пояснив, що GPT-5 об’єднає ключові досягнення моделей минулих версій. Зі свого боку, віце-президент компанії Джеррі Творек додав, що нова версія скоротить необхідність перемикання між різними ШІ, пропонуючи більш універсальне рішення.

Реліз GPT-5 заплановано на літо поточного року — про це повідомив гендиректор OpenAI Сем Альтман. Однак точна дата поки не розкривається.