Як виглядає серце Синього кита – найбільшої істоти на планеті

Найбільша тварина Землі – Синій кит. Ця махіна вагою до 150 тонн і довжиною до 33 м – що трохи більше за висоту «дев’ятиповерхівки» — плаває і в холодних, і в теплих водах, може жити близько століття.





Але для підтримки життя в такому величезному тілі – він потребує відповідyного серця і кровоносної системи.

“Характеристики” серця Синього кита

Почнемо із сухих цифр. Серце Синього кита важить до 600-700 кг, що не перевищує 0.5% від загальної маси. Його розміри простіше зрозуміти по фото моделі серця в музеї Нью-Бедфорда:

Загальна «пропускна здатність» кровоносної системи становить близько 8000 літрів. Для порівняння: на питво та побутові потреби за рік доросла людина витрачає 3000 л води.

А ось таке гігантське серце б’ється дуже рідко. Раніше були тільки теоретичні пропозиції – по них пульс у кита становив 5-10 ударів на хвилину, рідко – до 20. Але в 2019 році вчені зі Стенфордського університету начепили прилад ЕКГ на 15-річного Синього кита, і протягом 8.5 годин заміряли дані.

Що в результаті: пульс при зануренні та при тривалому знаходженні на глибині становив від 2 до 8 ударів на хвилину, і чим довше гігант знаходився під водою – тим повільніше билося його серце. Також при зануренні кровотік тіла перерозподіляється: тканини, яким потрібно менше кисню – переводяться на «голодний пайок», а в першу чергу киснем забезпечується мозок та серцевий м’яз.

При спливанні після глибокого (125 м і глибше) занурення частота пульсу прискорювалася до 30-37 ударів на хвилину, а при спливанні з меншої глибини – становила 20-30 ударів. Також пульс короткочасно, але сильно – у 2.5 рази – збільшувався під час годування, коли кит різко розкривав пащу, щоб заковтнути планктон.

Чи можна побачити справжнє серце Синього кита?

Так, у 2017 році у Королівському музеї Онтаріо виставили справжнє серце Синього кита, і поки що це єдиний такий екземпляр у світі. Його витягли з 23-метрової туші, викинутої на берег Ньюфаундленду у 2014 році. Правда, габарити у нього не такі вражаючі, як згадувалося вище: «всього» під 200 кг ваги, і розміром приблизно 1.5х1.2х1.5 м.

Вилученням займалися 10 робітників, які до пояса в крові обробляли жир і тканину. Підняти серце змогли лише вчотирьох.

Після вилучення всередину серця закачали 1000 л формальдегіду, щоб «надути» померлий орган до реальної форми та запобігти його розкладу. Після багатомісячної обробки в ацетоні, силіконовому полімері та вакуумній камері воно нарешті посіло своє місце у музеї. Нині серце кита на дотик як пластиковий глобус.