Експерти назвали 4 простих правила, які врятують українців від боргів за кредиткою

Здається, що взяти кредитну картку – дрібниця: всі знайомі розплачуються тільки нею, і отримати свою можна за один клік на сайті. Але, якщо не знати нюансів, є ризик протермінувати виплати та потрапити до боргової ями. Розповімо про топ-4 правила, які допоможуть уникнути цього та не переплатити.





Мати не більше двох-трьох кредиток одночасно

Мати кілька кредиток може бути вигідно, наприклад, якщо за ними пропонують різні бонусні та знижкові програми. Але у цього є і зворотний бік: обслуговувати кілька карток інколи дорого і незручно.

Потрібно постійно стежити за датами мінімальних платежів та безпроцентними періодами. Ризик забути великий: зранку до лікаря, вдень аврал на роботі, а ввечері треба забрати дитину із садка. Про дати думати немає коли, і ось ви вже переплачуєте відсотки по кредитці. А ще з декількома картками легко спустити більше грошей, аніж ви зможете потім повернути. Це загрожує тими ж відсотками або навіть новими кредитами заради погашення старих.

Гасити борг у пільговий період

Пільговий період – термін, за який можна без відсотків погасити заборгованість по кредитці. Він починається з дати видачі картки і зазвичай становить 50-60 днів. Протягом цього часу потрібно вносити мінімальні щомісячні платежі. Якщо їх пропускати, доведеться сплачувати “неустойку” за кожен день прострочення.

Уникнути переплати за відсотками допоможуть такі лайфхаки:

✔️Ведіть баланс. Слідкуйте, скільки грошей заробили, витратили і вже повернули банку. Зазначте в календарі дату мінімального платежу та закінчення пільгового періоду. Чим краще ви уявляєте, що відбувається з вашими фінансами, тим більша можливість погасити заборгованість вчасно.

✔️Погашайте борг заздалегідь. Не завжди гроші приходять на рахунок кредитної організації миттєво: операція може тривати до 5 робочих днів. Якщо спробуєте повернути суму в останній момент, банк не отримає її вчасно і почне нараховувати відсотки.

Оформити страховку на непередбачений випадок

Страховка стане в нагоді на випадок непередбачуваної ситуації, наприклад, звільнення або хвороби. Якщо страховий випадок настане, ви отримаєте грошову компенсацію та за допомогою неї зможете погасити заборгованість за кредиткою. Це означає, що ви збережете позитивну кредитну історію і не доведеться просити допомоги у родичів.

Плата за страховку розраховується щомісяця, залежно від суми боргу. Якщо заборгованості немає, то платити нічого не потрібно

Уважно дивитися на умови оформлення договору

Багато хто не вчитується в договір і підписує не дивлячись. Це помилка, адже на сайті банку, як правило, описані не всі умови користування карткою. Потрібно обов’язково переглянути документи та насамперед звернути увагу на відсоткову ставку, кредитний ліміт, пільговий період, розміри комісій, річне обслуговування.