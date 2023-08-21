В популярних сирах знайшли чіпи

Виробники пармезану в Італії вирішили боротися із підробками за допомогою сучасних технологій. Вони помістили всередину сирів чіпи розміром із крупинку солі, пише The Guardian .

За даними джерела, мікропристрої працюють як довговічні, скановані харчові бирки. Вони безпечні для харчових продуктів і не завдадуть шкоди організму, якщо потраплять усередину.

Виготовлені американською компанією p-Chip Corporation, чіпи вбудовані безпосередньо в етикетку з QR-кодом, яку наносять лазером на тверду оболонку сиру. Виглядає це так:

Якщо покупець захоче переконатись у справжності сиру, він зможе відсканувати мітку з чіпом. Весь шлях продукту від місця виробництва до кінцевої точки продажу буде збережено на чіпі.

За оцінками експертів, щорічний глобальний продаж підробленого сиру досягає близько 2 млрд доларів. Це не так далеко від продажу справжнього продукту, який минулого року досяг рекордного рівня 2,9 млрд євро.