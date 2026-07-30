$700 мільйонів за 12 днів: “Одіссея” Нолана стала головним хітом літа — але Голлівуд чекає на п’ятницю

Кінотеатральний бокс-офіс переживає один із найгарячіших тижнів за останні роки — і в центрі обох головних подій опинився Том Голланд. «Одіссея» Крістофера Нолана, де актор грає Телемаха, за 12 днів прокату зібрала 700 мільйонів доларів у світі, а вже в п’ятницю на екрани виходить «Людина-павук: Новий день» із Голландом у головній ролі — з передпродажами, що загрожують історичним рекордам.
«Одіссея» переписує математику Нолана
Епічна екранізація Гомера вже обійшла повний американський прокат «Оппенгеймера» ($330 млн) і, за прогнозами, до кінця вікенду сягне позначки $400 млн лише у США. Навіть у будні фільм збирає по $17 млн на день, а третій вікенд аналітики оцінюють у приблизно $55 млн. За такої динаміки мільярд доларів — питання кількох тижнів, що зробить «Одіссею» найкасовішим фільмом у кар’єрі Нолана після «Темного лицаря: Відродження легенди».
Павук на підході
Тим часом «Людина-павук: Новий день» готується до старту з аномальними цифрами: лише за четвергові допрем’єрні сеанси прогнозують $65–70 млн — більше за чинний рекорд «Месників: Завершення» ($60 млн). Передпродажі на стартовий вікенд уже перевищили $120 млн, а критики підігріли очікування: після зняття ембарго фільм тримає 91% на Rotten Tomatoes.
|Показник
|Значення
|«Одіссея», світовий збір за 12 днів
|$700 млн
|«Одіссея», прогноз у США до кінця вікенду
|$400 млн
|«Новий день», прогноз четвергових сеансів
|$65–70 млн
|Чинний рекорд превʼю («Месники: Завершення»)
|$60 млн
|«Новий день», передпродажі на вікенд
|понад $120 млн
Решті літніх релізів на цьому тлі майже нічого не дісталося: анімаційні «Посіпаки» зупинилися на $157 млн у США, «Моана» — на $104 млн, а горор «Зловісні мерці: Спалення» задовольнився $29 млн.
Варто зазначити, що цифри щодо «Нового дня» — поки що прогнози галузевих аналітиків, які публікує інсайдерський блог World of Reel: реальні четвергові збори стануть відомі вже в п’ятницю.
Нагадаємо, раніше ми писали про ще одну потенційно гучну голлівудську історію — Disney веде переговори з Маколеєм Калкіним про продовження «Сам удома», у якому дорослий Кевін має «пробиватися назад у серце сина».