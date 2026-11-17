ПриватБанк внедрил новый способ перевода средств между банковскими картами с помощью Apple Pay и Google Pay. Теперь клиенты могут создать специальную ссылку в приложении Приват24 и отправить её человеку, от которого хотят получить деньги. Отправителю достаточно перейти по ссылке, выбрать карту из своего цифрового кошелька и подтвердить операцию. Вручную вводить 16-значный номер карты получателя больше не нужно.

Новая возможность также позволяет пополнять собственные карты ПриватБанка со счетов других банков, добавленных в Apple Pay или Google Pay. Как сообщили в финансовом учреждении 12 ноября 2026 года, дополнительных комиссий именно за использование переводов по ссылке не предусмотрено.

Как получить перевод без номера карты

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо открыть Приват24 и выбрать карту, на которую должны поступить средства. Далее нужно перейти в раздел «Данные карты», выбрать пункт «Ссылка» и нажать «Скопировать ссылку». Полученный адрес можно отправить через Telegram, Viber или другой мессенджер.

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Человек, получивший ссылку, сможет открыть её и осуществить перевод с помощью Apple Pay или Google Pay. При этом ему не нужно вручную вводить реквизиты получателя. Важной особенностью нововведения является возможность многократного использования одной ссылки. Благодаря этому клиентам не придется создавать новый запрос каждый раз, когда нужно получить очередной перевод.

Как пополнить карту ПриватБанка через Apple Pay или Google Pay

Еще одна функция предназначена для перевода денег между собственными счетами. Например, если у клиента есть карта другого банка, добавленная в Apple Pay или Google Pay, он может использовать её для пополнения счета в ПриватБанке без ручного ввода платежных реквизитов.

Для этого нужно открыть Приват24, нажать кнопку «Пополнить» в главном меню и указать нужную сумму. После этого необходимо выбрать Apple Pay или Google Pay, указать карту, с которой будут списаны средства, и подтвердить платеж с помощью Face ID или пароля.

В «ПриватБанке» отмечают, что за переводы по ссылке не взимается отдельная дополнительная комиссия. В то же время это не означает автоматической отмены других комиссий, которые могут предусмотрены тарифами соответствующих банковских карт.

Новая функция уже доступна клиентам Приват24 и позволяет осуществлять переводы без необходимости каждый раз вводить номер банковской карты.