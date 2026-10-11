Коммунальные услуги со скидкой до 100%. Кто из украинцев может оформить льготу этой зимой и куда подать заявление

Отопительный сезон приближается, и у части украинцев могут значительно уменьшиться счета за коммунальные услуги. Речь идет о льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг, на которые государство в этом году выделило более 22 млрд грн.

В зависимости от категории скидка составляет от 25% до 100%, поэтому некоторые могут пережить зиму с частичной или даже полной компенсацией.

От чего зависит размер льготы

Сумма компенсации для каждого получателя рассчитывается индивидуально. Она зависит от скидки, установленной законом для конкретной льготной категории, состава семьи и тарифов в вашем населенном пункте. Расходы компенсируются в пределах социальных нормативов, а для твёрдого топлива и сжиженного газа учитываются минимальные нормы и предельные показатели стоимости. То есть льгота не является фиксированной суммой.

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Как правило, лица, имеющие право на льготы, сначала оплачивают коммунальные услуги в полном объеме, а затем Пенсионный фонд возвращает им соответствующую часть суммы.

Предельный доход в 2026 году

Для большинства категорий льгота предоставляется с учетом дохода. Среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать уровень, дающий право на налоговую социальную льготу. В 2026 году, по данным Пенсионного фонда, этот порог составляет 4 660 грн на человека. Например, для семьи из трех человек совокупный доход не должен превышать 13 980 грн в месяц.

Доход не проверяется у участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших или умерших ветеранов войны, а также семей погибших защитников и защитниц Украины.

Как оформить

Подать заявление можно в любое время, так как прием документов осуществляется на постоянной основе. Обязательным условием является то, что информация о вас должна быть внесена в Реестр лиц, имеющих право на льготы. Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда или ЦНАП, либо онлайн через портал электронных услуг ПФУ, его мобильное приложение или «Дию». Тем, кто уже получал льготу с учетом дохода в прошлом году, право на 2026 год ПФУ определяет автоматически.

Если после оформления изменился состав семьи, статус льготника, перечень услуг или управляющий домом, об этом необходимо уведомить Пенсионный фонд и подать новое заявление в течение 30 календарных дней.

Льгота или субсидия

Совмещать льготу с жилищной субсидией нельзя, поэтому придется выбрать что-то одно. Если же доход вашей семьи превышает 4 660 грн на человека и льгота не была назначена, можно обратиться за субсидией. Её оформляют онлайн в приложении «Дії» или в органах социальной защиты, а назначают с месяца обращения до окончания отопительного сезона 30 апреля. Поэтому с подачей заявления не стоит медлить.