Комуналка зі знижкою до 100%. Хто з українців може оформити пільгу цієї зими і де подати заяву

Опалювальний сезон наближається, і частина українців може суттєво зменшити свої платіжки. Йдеться про пільги на оплату житлово-комунальних послуг, на які держава цього року заклала понад 22 млрд грн.

Залежно від категорії знижка становить від 25% до 100%, тож дехто може пройти зиму з частковою або навіть повною компенсацією.

Від чого залежить розмір пільги

Сума компенсації для кожного отримувача розраховується індивідуально. Вона залежить від знижки, яку встановлює закон для конкретної пільгової категорії, складу родини та тарифів у вашому населеному пункті. Компенсують витрати в межах соціальних нормативів, а для твердого палива та скрапленого газу враховують мінімальні норми й граничні показники вартості. Тобто пільга не є фіксованою сумою.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Як правило, пільговики спершу сплачують комунальні послуги повністю, а потім Пенсійний фонд повертає їм відповідну частину.

Граничний дохід у 2026 році

Для більшості категорій пільга надається з урахуванням доходу. Середньомісячний сукупний дохід родини в розрахунку на одну людину за останні шість місяців не повинен перевищувати рівень, що дає право на податкову соціальну пільгу. У 2026 році, за даними Пенсійного фонду, ця межа становить 4 660 грн на особу. Наприклад, для сім’ї з трьох людей сумарний дохід має вкладатися в 13 980 грн на місяць.

Дохід не перевіряють для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих чи померлих ветеранів війни, а також родин загиблих Захисників і Захисниць України.

Як оформити

Подати заяву можна будь-коли, бо прийом документів триває постійно. Обов’язкова умова полягає в тому, що інформація про вас має бути внесена до Реєстру осіб, які мають право на пільги. Звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду чи ЦНАПу або онлайн через портал електронних послуг ПФУ, його мобільний застосунок чи «Дію». Тим, хто вже отримував пільгу з урахуванням доходу торік, право на 2026 рік ПФУ визначає автоматично.

Якщо після оформлення змінився склад родини, статус пільговика, перелік послуг чи управитель будинку, про це потрібно повідомити Пенсійний фонд і подати нову заяву протягом 30 календарних днів.

Пільга чи субсидія

Поєднувати пільгу з житловою субсидією не можна, тож доведеться обрати щось одне. Якщо ж дохід вашої родини перевищує 4 660 грн на особу і пільгу не призначили, можна звернутися по субсидію. Її оформлюють онлайн у «Дії» або в органах соцзахисту, а призначають з місяця звернення до завершення опалювального сезону 30 квітня. Тому з поданням заяви не варто зволікати.