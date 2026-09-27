MG S5 EV: головні переваги компактного електричного SUV

MG S5 EV https://www.winnerauto.ua/cars/mg/s5-ev розрахований на різні формати поїздок: від щоденних маршрутів містом до подорожей, де важливі запас ходу та швидкість заряджання. Цей електричний SUV може проїхати до 425 км за циклом WLTP, а батарея підтримує швидке заряджання від 10 до 80% приблизно за 28 хвилин. До цих характеристик модель додає просторий салон, збалансоване шасі та сучасні системи допомоги водієві, які впливають на комфорт і зручність керування.

Які можливості MG S5 EV дає електрична платформа?

Платформа MSP допомагає MG S5 EV поєднати збалансовану керованість з ефективним використанням простору та енергії. Її розробили спеціально для електромобілів, тому розташування батареї та інших компонентів враховане в конструкції від початку, а не адаптоване з платформи для двигуна внутрішнього згоряння.

MG S5 EV оснащується електродвигуном потужністю 170 к. с. та заднім приводом. П’ятиважільна задня підвіска дає кожному колесу більше свободи реагувати на нерівності, що допомагає підтримувати стабільність і точність траєкторії. Збалансоване шасі також зменшує нахили кузова під час маневрів.

Наскільки MG S5 EV пристосований до різних маршрутів?

Запас ходу MG S5 EV дає змогу планувати не тільки короткі міські поїздки, а й маршрути між містами. Для версії з батареєю 62 кВт-год заявлено до 425 км за циклом WLTP, а акумулятор можна зарядити від 10 до 80% приблизно за 28 хвилин на сумісній швидкісній станції.

Ефективніше використовувати заряд допомагають:

система рекуперації KERS, яка повертає частину енергії до батареї під час сповільнення;

режим One Pedal для керування прискоренням і сповільненням переважно однією педаллю;

система MG iSMART для дистанційної перевірки рівня заряду;

попереднє налаштування клімат-контролю через застосунок.

400-вольтова електрична система підтримує заряджання потужністю до 139 кВт. Це скорочує тривалість зупинок у дорозі за умови використання відповідної зарядної станції.

Що робить MG S5 EV практичним у повсякденному користуванні?

Практичність MG S5 EV забезпечують просторий салон, продумане зберігання речей та електронні помічники водія. У салоні передбачено 33 відділення, а мультимедійна система з 12,8-дюймовим HD-дисплеєм підтримує Apple CarPlay™ та Android Auto™.

Для щоденних поїздок корисні:

електропривід дверей багажника;

бездротове заряджання смартфона;

чотири HD-камери з круговим оглядом 360°;

комплекс MG Pilot із системами допомоги водієві;

моніторинг сліпих зон і попередження про перехресний рух.

Камери спрощують паркування в обмеженому просторі, а системи MG Pilot допомагають помічати потенційні небезпеки навколо автомобіля. Додатковий захист забезпечують сім подушок безпеки, включно з центральною між передніми сидіннями.

MG S5 EV поєднує запас ходу до 425 км, швидке заряджання та практичний салон зі сучасними системами допомоги. Таке оснащення дозволяє використовувати компактний електричний SUV у різних сценаріях без прив’язки виключно до міських маршрутів.